В Роспатенте оценили число зарегистрированных региональных брендов

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Замглавы Роспатента Любовь Кирий оценила число зарегистрированных региональных брендов, сообщает «Парламентская газета».
В Роспатенте оценили число зарегистрированных региональных брендов
  • Pixabay

Государственную регистрацию прошло 188 таких товаров. Из них 80 — наименования минеральной воды, а остальные — изделия народных художественных промыслов, продукты питания, алкоголь, мрамор и другая продукция.

«За последние два года наблюдается взрыв подачи товаров на регистрацию. Темпы не падают», — отметила Кирий.

По её словам, к 2024 году в России должно появиться по меньшей мере 300 региональных брендов.

Ранее Роспатент предложил гарантировать изобретателям долю от использования их разработок.

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