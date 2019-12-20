В Тверской области вводят почётный знак «Слава отца»

В Тверской области появится новая региональная награда — почётный знак «Слава отца». Она начнёт действовать с 1 января 2020 года, сообщает НСН.

Её ввело заксобрание по предложению губернатора Игоря Рудени.

Почётный знак будет присуждаться мужчинам за заслуги в воспитании детей и укреплении семьи, за вклад в возрождение семейных традиций.

Присуждать награду станут только тем отцам, которые воспитали в одном браке пять и более детей — и своих, и приёмных.

При представлении к почётному знаку будут учитываться достижения детей, активная жизненная позиция всей семьи.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прошла церемония вручения медалей «Материнская слава».