В Тверской области вводят почётный знак «Слава отца»
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Её ввело заксобрание по предложению губернатора Игоря Рудени.
Почётный знак будет присуждаться мужчинам за заслуги в воспитании детей и укреплении семьи, за вклад в возрождение семейных традиций.
Присуждать награду станут только тем отцам, которые воспитали в одном браке пять и более детей — и своих, и приёмных.
При представлении к почётному знаку будут учитываться достижения детей, активная жизненная позиция всей семьи.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прошла церемония вручения медалей «Материнская слава».