В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров
- РИА Новости
Об этом сообщает компания Group-IB.
По словам руководителя департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрея Бусаргина, решением суда создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности.
«Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится», — сказал он.
Отмечается, что обвиняемый владел группой онлайн-кинотеатров с нелицензионным контентом, который был получен от одной из крупнейших пиратских сетей, прекратившей работу в октябре 2019 года, — Moonwalk, рекламодателями выступали онлайн-казино.
В октябре стало известно, что рынок интернет-пиратства в России сократился впервые за последние пять лет, упав на 27% по сравнению с 2018 годом.
Экс-председатель Пиратской партии России Павел Рассудов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о падении рынка интернет-пиратства в стране.