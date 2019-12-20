В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно.

Об этом сообщает компания Group-IB.

По словам руководителя департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрея Бусаргина, решением суда создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности.

«Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится», — сказал он.

Отмечается, что обвиняемый владел группой онлайн-кинотеатров с нелицензионным контентом, который был получен от одной из крупнейших пиратских сетей, прекратившей работу в октябре 2019 года, — Moonwalk, рекламодателями выступали онлайн-казино.

В октябре стало известно, что рынок интернет-пиратства в России сократился впервые за последние пять лет, упав на 27% по сравнению с 2018 годом.

Экс-председатель Пиратской партии России Павел Рассудов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о падении рынка интернет-пиратства в стране.