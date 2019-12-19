Глава Красноярского края высказался об экологии в регионе
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Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
«В последние годы в крае ведётся большая работа, внедряется целый комплекс мер для того, чтобы ситуация исправлялась. Хотя совершенно очевидно, что какого-то сиюминутного эффекта здесь ждать нельзя», — сказал Усс.
По его словам, власти региона уже сделали серьёзный шаг в развитии системы мониторинга.
«Считаем, что эта система является одной из самых современных в стране, сейчас мы чётко видим карту загрязнений и источники», — отметил он.
Усс добавил, что в настоящий момент идёт модернизация оборудования, технологий на красноярских предприятиях в черте города.
«Ну и транспорт... именно транспорт даёт до 40% всех выбросов. Мы настраиваем систему управления дорожного движения, меняем старые автобусы на новые с классом не ниже «Евро-4», — указал губернатор.
Ранее журналисты во время пресс-конференции Путина заявили, что в Красноярском крае плохая экология и, в частности, люди в регионе страдают от «ядовитого смога».
В июне экс-мэр Красноярска, депутат Госдумы Пётр Пимашков в беседе с Nation News прокомментировал попадание Красноярского края в список самых грязных регионов.