Глава Красноярского края высказался об экологии в регионе

Короткая ссылка
Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с экологией в регионе. Соответствующее заявление он сделал после того, как журналисты подняли данную тему во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Глава Красноярского края высказался об экологии в регионе
  • © Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края

Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«В последние годы в крае ведётся большая работа, внедряется целый комплекс мер для того, чтобы ситуация исправлялась. Хотя совершенно очевидно, что какого-то сиюминутного эффекта здесь ждать нельзя», — сказал Усс.

По его словам, власти региона уже сделали серьёзный шаг в развитии системы мониторинга.

«Считаем, что эта система является одной из самых современных в стране, сейчас мы чётко видим карту загрязнений и источники», — отметил он.

Усс добавил, что в настоящий момент идёт модернизация оборудования, технологий на красноярских предприятиях в черте города.

«Ну и транспорт... именно транспорт даёт до 40% всех выбросов. Мы настраиваем систему управления дорожного движения, меняем старые автобусы на новые с классом не ниже «Евро-4», — указал губернатор.

Ранее журналисты во время пресс-конференции Путина заявили, что в Красноярском крае плохая экология и, в частности, люди в регионе страдают от «ядовитого смога».

В июне экс-мэр Красноярска, депутат Госдумы Пётр Пимашков в беседе с Nation News прокомментировал попадание Красноярского края в список самых грязных регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить