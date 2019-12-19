В FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

В Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на опубликованный доклад организации.

Как отмечается, специалисты рекомендуют расширить перечень активов, которые могут подлежать конфискации как полученные в результате незаконного обогащения доходы.

Также советуется расширить категории лиц, чьи доходы могут быть изъяты в случае их получения из незаконного источника.

В середине ноября Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, которое было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.