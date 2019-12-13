Появилось видео допроса обвиняемого в убийстве двух девушек на Урале
Задержанный мужчина рассказал, как достал из рюкзака винтовку, прибор ночного видения и произвёл выстрелы.
На вопрос, сколько выстрелов он произвёл и в каком направлении, обвиняемый ответил: «Не помню».
Ранее мужчина признал вину в преступлении.
26 августа 2018 года девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы госпитализировали, но она впоследствии скончалась.