Появилось видео допроса обвиняемого в убийстве двух девушек на Урале

Короткая ссылка
Следственный комитет опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве двух девушек на горе Уктус в 2018 году.

Задержанный мужчина рассказал, как достал из рюкзака винтовку, прибор ночного видения и произвёл выстрелы.

На вопрос, сколько выстрелов он произвёл и в каком направлении, обвиняемый ответил: «Не помню». 

Ранее мужчина признал вину в преступлении.

26 августа 2018 года девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы госпитализировали, но она впоследствии скончалась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить