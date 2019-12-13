В Крыму задержали двух граждан Украины, находившихся в международном розыске

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали двух граждан Украины, находившихся в международном розыске.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пункте пропуска «Армянск» при попытке въезда на территорию полуострова была остановлена женщина, которую разыскивают с середины 2018 года за мошенничество.

В пункте пропуска «Перекоп» задержали мужчину, объявленного в розыск за совершение преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Оба задержанных переданы сотрудникам полиции Армянска.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что представители севастопольского управления Росгвардии задержали жителя Воронежской области, находившегося в федеральном розыске.