Опрос: 42% россиян совершают покупки в интернете

Специалисты «Яндекс.Маркета» и агентства GfK Rus подвели итоги исследования, согласно которым 42% россиян в возрасте от 16 до 55 лет покупают товары онлайн, сообщает «Газета.Ru».

Лидером по количеству покупок в интернете среди регионов стала Москва, где 60% жителей обращаются за покупками в интернет.

Каждый третий опрошенный совершил онлайн-покупку с помощью мобильного телефона или планшета.

Самым популярным способом оплаты покупки в интернете стала предоплата банковской картой, которую используют более 60% респондентов.

«Если два года назад этим способом хотя бы раз за год воспользовалась половина покупателей, то в этом году уже почти две трети», — отметили авторы исследования.

Самым популярным способом доставки товаров остался самовывоз из магазина или пункта выдачи (90% респондентов). Также россияне стали чаще использовать постаматы (более 20% опрошенных), а популярность курьерских услуг, напротив, снизилась.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы не столкнуться с мошенничеством при совершении покупок в интернете.