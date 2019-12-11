Планировавшего захват зданий УМВД приговорили к 17 годам колонии

Короткая ссылка
Второй Западный окружной военный суд приговорил старшего воспитателя ГБОУ Москвы «Романовская школа» Бориса Вершинина к 17 годам колонии. Его признали виновным в планировании захватов зданий УМВД Брянской и Тверской областей, сообщает ТАСС.
Планировавшего захват зданий УМВД приговорили к 17 годам колонии
  • РИА Новости

«Приговорить Вершинина путём частичного сложения наказания к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — зачитал приговор судья.

Согласно обвинительному заключению, Вершинин был участником созданного полковником Владимиром Квачковым «Народного ополчения имени Минина и Пожарского»*, цели которого были направлены на свержение конституционного строя путём вооружённого мятежа. 

В августе 2017 года экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова приговорили к колонии строгого режима по делу об экстремистском видеообращении. 

7 февраля 2019 года суд принял решение выпустить Квачкова на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме.

«Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского» — незарегистрированное всероссийское общественное движение, признанное террористическим и запрещённое на территории России (решение Мосгорсуда от 18.02.2015).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить