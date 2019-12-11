Планировавшего захват зданий УМВД приговорили к 17 годам колонии
- РИА Новости
«Приговорить Вершинина путём частичного сложения наказания к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — зачитал приговор судья.
Согласно обвинительному заключению, Вершинин был участником созданного полковником Владимиром Квачковым «Народного ополчения имени Минина и Пожарского»*, цели которого были направлены на свержение конституционного строя путём вооружённого мятежа.
В августе 2017 года экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова приговорили к колонии строгого режима по делу об экстремистском видеообращении.
7 февраля 2019 года суд принял решение выпустить Квачкова на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме.
«Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского» — незарегистрированное всероссийское общественное движение, признанное террористическим и запрещённое на территории России (решение Мосгорсуда от 18.02.2015).