Планировавшего захват зданий УМВД приговорили к 17 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил старшего воспитателя ГБОУ Москвы «Романовская школа» Бориса Вершинина к 17 годам колонии. Его признали виновным в планировании захватов зданий УМВД Брянской и Тверской областей, сообщает ТАСС.

«Приговорить Вершинина путём частичного сложения наказания к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — зачитал приговор судья.

Согласно обвинительному заключению, Вершинин был участником созданного полковником Владимиром Квачковым «Народного ополчения имени Минина и Пожарского»*, цели которого были направлены на свержение конституционного строя путём вооружённого мятежа.

В августе 2017 года экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова приговорили к колонии строгого режима по делу об экстремистском видеообращении.

7 февраля 2019 года суд принял решение выпустить Квачкова на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме.

«Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского» — незарегистрированное всероссийское общественное движение, признанное террористическим и запрещённое на территории России (решение Мосгорсуда от 18.02.2015).