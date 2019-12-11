Власти Подмосковья рассказали о достижениях в сфере экологии за год

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках встречи с главой регионального Совета по развитию гражданского общества и правам человека Мариной Юденич подвёл итоги работы в сфере экологии за 2019 год, сообщает телеканал «360».
Власти Подмосковья рассказали о достижениях в сфере экологии за год
  • РИА Новости

По его словам, обращения граждан по вопросам охраны окружающей среды по-прежнему остаются для региона в приоритете.

«Мы провели очень много разных мероприятий и по нашей идеологии, по приоритетам деятельности. Всё, что связано с экологией, — тема особенно чувствительная и важная», — отметил Воробьёв.

Он добавил, что 25 мусорных полигонов уже закрыты, на очереди полигон в Егорьевске, а также полигон «Непейно» в Дмитровском городском округе. Губернатор подчеркнул, что, с одной стороны, экология — очень проблемная тема, но именно с этой сферой связаны наибольшие достижения в регионе.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что города и районы Крыма получат около 600 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить