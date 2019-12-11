Власти Подмосковья рассказали о достижениях в сфере экологии за год

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках встречи с главой регионального Совета по развитию гражданского общества и правам человека Мариной Юденич подвёл итоги работы в сфере экологии за 2019 год, сообщает телеканал «360».

По его словам, обращения граждан по вопросам охраны окружающей среды по-прежнему остаются для региона в приоритете.

«Мы провели очень много разных мероприятий и по нашей идеологии, по приоритетам деятельности. Всё, что связано с экологией, — тема особенно чувствительная и важная», — отметил Воробьёв.

Он добавил, что 25 мусорных полигонов уже закрыты, на очереди полигон в Егорьевске, а также полигон «Непейно» в Дмитровском городском округе. Губернатор подчеркнул, что, с одной стороны, экология — очень проблемная тема, но именно с этой сферой связаны наибольшие достижения в регионе.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что города и районы Крыма получат около 600 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в 2020 году.