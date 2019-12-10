В Тюменской области могут увеличить размер маткапитала
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«Средства уже заложены в принятый бюджет на будущие три года», — отмечается в пояснительной записке.
Соответствующие поправки в закон о социальной поддержке внесло региональное правительство. Если документ примут, то указанные суммы можно будет получить на детей, родившихся с 1 января 2020 года.
Ранее председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.