В Тюменской области могут увеличить размер маткапитала

Материнский капитал за первого рождённого или усыновлённого ребёнка в Тюменской области может составить 150 тыс. рублей с начала 2020 года. За третьего и последующего ребёнка он может увеличиться от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, передаёт Nashgorod.ru со ссылкой на областную думу.

«Средства уже заложены в принятый бюджет на будущие три года», — отмечается в пояснительной записке.

Соответствующие поправки в закон о социальной поддержке внесло региональное правительство. Если документ примут, то указанные суммы можно будет получить на детей, родившихся с 1 января 2020 года.

Ранее председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.