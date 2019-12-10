В Ленобласти рассказали о работе по расселению аварийных домов

Администрация Ленинградской области должна заключить свыше 90% контрактов на переселение из аварийного жилья, заявил губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщает kp.ru.

Как отметил глава региона, область полностью выполняет свои обязательства и переселение по программе национального проекта «Жильё и городская среда» идёт в соответствии с графиком.

«Всего до конца года мы должны приобрести 18 тыс. кв. метров жилья. Это серьёзная цифра, она нам поставлена как плановая задача, по нацпроекту мы должны заключить контрактов на 90% от программы этого года и 2020 года», — сказал Дрозденко.

Региональные власти также дополнительно профинансируют расселение домов, которые не попали в список по состоянию на 1 января 2017 года, но были признаны аварийными в 2017-м и 2018-м.

«Мы включаем их во внепрограммную часть и финансируем на 99% за счёт бюджета Ленинградской области и на 1% — за счёт средств местных бюджетов», — уточнил губернатор.

Всего до 2025 года в регионе должны расселить более тысячи аварийных домов. За пять лет на покупку новых квартир для переселенцев планируют потратить 12,5 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ликвидировали 23% от общего числа выявленных объектов незавершённого строительства.