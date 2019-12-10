Города и районы Крыма получат 600 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок
- РИА Новости
Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов на заседании Совета министров.
«За возникновение новых свалок и в границах, и за границами населённых пунктов по каждому (случаю. — RT) должны быть самые жёсткие меры и самые большие штрафы и в отношении должностных лиц, ответственных за уборку, и в отношении тех, кто эти свалки образовывает, если их удалось установить», — сказал он.
По его словам, совместно с МВД необходимо усиливать работу по данному направлению.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют закрыть два мусорных полигона до конца 2019 года.