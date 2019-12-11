На «Балтийском заводе» рассказали о заводских испытаниях ледокола «Арктика»
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- РИА Новости
Ядерные реакторы будут запущены позднее.
Ледокол заложили осенью 2013 года. Готовность атомохода на данный момент составляет 95%, уточнил Кадилов.
«Балтийский завод» продолжает изготавливать ещё два атомных ледокола проекта 22220. Это «Сибирь» и «Урал».
Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин оценил ледокол «Арктика».
В конце 2018 года профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность проекта развития Северного морского пути.