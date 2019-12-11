На «Балтийском заводе» рассказали о заводских испытаниях ледокола «Арктика»

Головное судно проекта 22220 «Арктика» выйдет на заводские испытания на дизеле, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на гендиректора «Балтийского завода» Алексея Кадилова.

© Владимир Вяткин

РИА Новости

Ядерные реакторы будут запущены позднее. Ледокол заложили осенью 2013 года. Готовность атомохода на данный момент составляет 95%, уточнил Кадилов. «Балтийский завод» продолжает изготавливать ещё два атомных ледокола проекта 22220. Это «Сибирь» и «Урал». Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин оценил ледокол «Арктика». В конце 2018 года профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность проекта развития Северного морского пути.