На «Балтийском заводе» рассказали о заводских испытаниях ледокола «Арктика»

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Головное судно проекта 22220 «Арктика» выйдет на заводские испытания на дизеле, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на гендиректора «Балтийского завода» Алексея Кадилова.
На «Балтийском заводе» рассказали о заводских испытаниях ледокола «Арктика»
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Ядерные реакторы будут запущены позднее.

Ледокол заложили осенью 2013 года. Готовность атомохода на данный момент составляет 95%, уточнил Кадилов.

«Балтийский завод» продолжает изготавливать ещё два атомных ледокола проекта 22220. Это «Сибирь» и «Урал».

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин оценил ледокол «Арктика».

В конце 2018 года профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность проекта развития Северного морского пути.

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