Эксперт оценил сообщения о возможном повышении цен на авиабилеты в 2020 году

Короткая ссылка
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал возможное повышение цен на билеты в I квартале 2020 года.
Эксперт оценил сообщения о возможном повышении цен на авиабилеты в 2020 году
  • Pixabay

«Повышение цен на авиабилеты — регулярное явление, которое не может радовать пассажиров. Рост цен вызван как валютными колебаниями и еженедельной корректировкой стоимости, так и повышением цен на топливо», — заявил он.

Как отметил Зотов, заметную часть в стоимости билета составляет аэропортовый сбор, который существенно отличается у отечественных и международных аэропортов.

«В целом же в последнее время мы фиксируем рост цен на авиаперелёты, превышающий уровень инфляции», — добавил он.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал возможное повышение цен на билеты в I квартале 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить