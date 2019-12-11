Эксперт оценил сообщения о возможном повышении цен на авиабилеты в 2020 году

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал возможное повышение цен на билеты в I квартале 2020 года.

«Повышение цен на авиабилеты — регулярное явление, которое не может радовать пассажиров. Рост цен вызван как валютными колебаниями и еженедельной корректировкой стоимости, так и повышением цен на топливо», — заявил он.

Как отметил Зотов, заметную часть в стоимости билета составляет аэропортовый сбор, который существенно отличается у отечественных и международных аэропортов.

«В целом же в последнее время мы фиксируем рост цен на авиаперелёты, превышающий уровень инфляции», — добавил он.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал возможное повышение цен на билеты в I квартале 2020 года.