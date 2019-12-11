Онищенко назвал Лужкова неординарной личностью
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«Для меня это не просто имя, а это человек, с которым мне доводилось взаимодействовать в разных ситуациях», — заявил он.
По его словам, Лужков был сложной и неординарной личностью, сделавшей серьёзные политические заявления.
Ранее председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин в беседе с НСН назвал уход Лужкова из жизни большой потерей для себя и театрального сообщества.