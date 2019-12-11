Онищенко назвал Лужкова неординарной личностью

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Для меня это не просто имя, а это человек, с которым мне доводилось взаимодействовать в разных ситуациях», — заявил он.

По его словам, Лужков был сложной и неординарной личностью, сделавшей серьёзные политические заявления.

Ранее председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин в беседе с НСН назвал уход Лужкова из жизни большой потерей для себя и театрального сообщества.