Медведев выразил соболезнования родным и близким Лужкова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался в одной из клиник Мюнхена.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

«Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова. Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения», — цитирует его ТАСС.

В правительстве также отметили, что Лужков был мэром Москвы в самый непростой для столицы период.

10 декабря стало известно, что Юрий Лужков скончался в германской клинике Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

Российский лидер Владимир Путин назвал Лужкова личностью «поистине неординарного масштаба».

Председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин в беседе с НСН заявил, что кончина бывшего мэра Москвы стала большой потерей для него и всего театрального сообщества.