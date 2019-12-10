Медведев выразил соболезнования родным и близким Лужкова

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался в одной из клиник Мюнхена.
Медведев выразил соболезнования родным и близким Лужкова
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
  • globallookpress.com

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

«Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова. Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения», — цитирует его ТАСС.

В правительстве также отметили, что Лужков был мэром Москвы в самый непростой для столицы период.

10 декабря стало известно, что Юрий Лужков скончался в германской клинике Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

Российский лидер Владимир Путин назвал Лужкова личностью «поистине неординарного масштаба».

Председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин в беседе с НСН заявил, что кончина бывшего мэра Москвы стала большой потерей для него и всего театрального сообщества.

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