Медведев выразил соболезнования родным и близким Лужкова
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Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
«Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова. Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения», — цитирует его ТАСС.
В правительстве также отметили, что Лужков был мэром Москвы в самый непростой для столицы период.
10 декабря стало известно, что Юрий Лужков скончался в германской клинике Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.
Российский лидер Владимир Путин назвал Лужкова личностью «поистине неординарного масштаба».
Председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин в беседе с НСН заявил, что кончина бывшего мэра Москвы стала большой потерей для него и всего театрального сообщества.