В Саратове вынесли приговор арендатору кафе по делу о взрыве газа

Суд в Саратове приговорил к пяти с половиной годам заключения арендатора кафе «Рандеву» в посёлке Лысые Горы, где в январе 2019 года произошёл взрыв газа и пожар, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба областного главка СК России.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет пять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

47-летняя жительница посёлка признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух лиц.

Как установило следствие, во второй половине января 2019 года обвиняемая поручила установить для приготовления пищи в кафе, владелицей которого она являлась, газовый баллон объёмом 27,2 литра в нарушение требований безопасности.

«Нарушен установленный порядок размещения газовых баллонов, в соответствии с которыми установка, хранение и эксплуатация индивидуальных баллонных установок в помещениях, расположенных в (под и над) обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания строго запрещена», — пояснили в ведомстве.

В результате разгерметизации газового баллона, взрыва газа и последовавшего пожара двое посетителей кафе получили ожоги, от которых впоследствии скончались, здоровью ещё троих посетителей был причинён тяжкий вред. Кроме того, различные травмы получили ещё 25 человек, среди которых двое детей 2012 и 2015 года рождения.

ЧП произошло в кафе под Саратовом 26 января. Позднее стало известно, что один из погибших отмечал в заведении свой юбилей.

В конце января арендатор кафе «Рандеву» была заключена под стражу.