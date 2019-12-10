В институте Склифосовского провели более 2,5 тысячи операций при помощи гамма-ножа
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- РИА Новости
Как сообщает «Вечерняя Москва», новое оборудование используется для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей головного мозга.
По словам директора НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергея Петрикова, гамма-нож используют в тех случаях, когда хирургическое вмешательство невозможно.
«При этом наши специалисты разработали уже несколько собственных методик проведения операций, позволяющих повысить эффективность лечения с помощью гамма-ножа и снизить вероятность возникновения лучевых реакций у пациента», — отметил Петриков.
Как уточняет официальный сайт мэра Москвы, первая операция с помощью гамма-ножа в институте Склифосовского состоялась весной 2016 года.
Ранее URA.RU сообщало, что детские хирурги Тюменской ОКБ №2 удалили у десятилетнего ребёнка двухкилограммовую опухоль.