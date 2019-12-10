Эксперт рассказала о подарках, которые не стоит выбирать близким на Новый год

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, какие подарки не следует покупать близким к Новому году.

По её мнению, лучше не выбирать очень дорогой подарок, который может поставить человека в неловкое положение.

Также специалист рекомендует отказаться от покупки сертификатов определённых магазинов, поскольку есть риск ошибиться с предпочтениями.

С точки зрения этикета деньги дарить неприлично, но если человек сам попросил об этом, необходимо вручать всю сумму крупными купюрами в конверте.

Николаева также назвала неудачными подарками плохой хендмейд, громкие детские игрушки, абонемент в тренажёрный зал, шампунь или мыло, а также готовые открытки.

Кроме того, по её словам, важно не перестараться с упаковкой.