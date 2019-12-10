Эксперт рассказала о подарках, которые не стоит выбирать близким на Новый год
- Reuters
По её мнению, лучше не выбирать очень дорогой подарок, который может поставить человека в неловкое положение.
Также специалист рекомендует отказаться от покупки сертификатов определённых магазинов, поскольку есть риск ошибиться с предпочтениями.
С точки зрения этикета деньги дарить неприлично, но если человек сам попросил об этом, необходимо вручать всю сумму крупными купюрами в конверте.
Николаева также назвала неудачными подарками плохой хендмейд, громкие детские игрушки, абонемент в тренажёрный зал, шампунь или мыло, а также готовые открытки.
Кроме того, по её словам, важно не перестараться с упаковкой.