В Московском метро запущен новый тематический поезд

Новый поезд, оформление которого посвящено теме будущего Москвы, запущен в столичном метро, сообщает сайт «Москва 24».

Концепция оформления состава разработана при участии команды городского проекта «Привет, Москва!» и компании «Яндекс».

Каждый вагон посвящён отдельной теме: «Экология и здоровье», «Экономия денег», «Свободное время», «Личный комфорт» и «Разнообразие и свобода выбора».

Как считают авторы проекта, новый состав покажет потенциал и безопасность инновационного развития технологий.

«Ещё на этапе создания самого проекта «Привет, Москва!» мы изучали, как ведущие урбанисты и футурологи видят развитие городской среды. Мы рады поделиться с пассажирами метро интересными исследованиями, рассказать о транспорте будущего, о времени, когда жизнь в городе приобретёт все преимущества дачной», — рассказала куратор программы Оксана Бондаренко.

В июле сообщалось, что в Московском метрополитене запустили тематический поезд в честь Московских центральных диаметров (МЦД).