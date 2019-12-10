В России прививки от гриппа сделали 68,13 миллиона человек

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Количество привитых от гриппа в России выросло до 68,13 миллиона человек.

«В целом в стране привито более 68,13 млн. человек (46,4%)», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора 09.12.2019 за счёт средств федерального бюджета привито более 17,7 млн детей и 42,5 млн взрослых.

За счет других источников привито более 7,3 млн человек, в том числе за счёт работодателей — более 5,1 млн. человек.

3 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что в России против гриппа привились более 65,59 млн человек.

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