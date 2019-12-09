В Москве задержали подозреваемого в нападении на бывшую жену

В Москве задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на бывшую супругу, возвращавшуюся с ребёнком с прогулки. Об этом сообщает ГСУ СК по столице.

РИА Новости

«Благодаря проведённому комплексу следственных и оперативных мероприятий сотрудниками столичного уголовного розыска нападавший установлен и задержан», — заявили в ведомстве. По данным СК, вечером 24 ноября возле жилого дома на Волгоградском проспекте мужчина нанёс удар ножом бывшей супруге, которая возвращалась с ребёнком с прогулки. Женщине оказали медицинскую помощь. В настоящее время её жизни и здоровью ничто не угрожает. Подозреваемого доставят в следственное подразделение для проведения с ним следственных действий. Ранее жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры.