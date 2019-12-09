В Москве задержали подозреваемого в нападении на бывшую жену
- РИА Новости
«Благодаря проведённому комплексу следственных и оперативных мероприятий сотрудниками столичного уголовного розыска нападавший установлен и задержан», — заявили в ведомстве.
По данным СК, вечером 24 ноября возле жилого дома на Волгоградском проспекте мужчина нанёс удар ножом бывшей супруге, которая возвращалась с ребёнком с прогулки.
Женщине оказали медицинскую помощь. В настоящее время её жизни и здоровью ничто не угрожает.
Подозреваемого доставят в следственное подразделение для проведения с ним следственных действий.
Ранее жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры.