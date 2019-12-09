В Москве задержали подозреваемого в нападении на бывшую жену

Короткая ссылка
В Москве задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на бывшую супругу, возвращавшуюся с ребёнком с прогулки. Об этом сообщает ГСУ СК по столице.
В Москве задержали подозреваемого в нападении на бывшую жену
  • РИА Новости

«Благодаря проведённому комплексу следственных и оперативных мероприятий сотрудниками столичного уголовного розыска нападавший установлен и задержан», — заявили в ведомстве.

По данным СК, вечером 24 ноября возле жилого дома на Волгоградском проспекте мужчина нанёс удар ножом бывшей супруге, которая возвращалась с ребёнком с прогулки.

Женщине оказали медицинскую помощь. В настоящее время её жизни и здоровью ничто не угрожает.

Подозреваемого доставят в следственное подразделение для проведения с ним следственных действий.

Ранее жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить