В Севастополе рассказали об индексации размера маткапитала в 2020 году

В Севастополе рассказали об изменении размера материнского капитала в 2020 году. Он составит 466 617 рублей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда России.

«Также на 3% будет проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую семьи ещё не использовали», — заявили в пресс-службе отделения.

Кроме того, со следующего года будут получать право на ежемесячные выплаты из средств маткапитала те семьи, в которых доход на каждого члена за последние 12 месяцев составляет менее двух прожиточных минимумов трудоспособного населения.

Право на ежемесячные выплаты семьи будут иметь до достижения ребёнком трёх лет (в настоящее время предельный возраст составляет полтора года).

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предложили вернуть региональный маткапитал.