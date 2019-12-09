Медведев утвердил программу гарантий бесплатной медпомощи на три года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в стране на ближайшие три года.

Об этом, как передаёт РИА Новости, глава правительства сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

«Именно в этой программе определяется, какую медицинскую помощь и при каких заболеваниях каждый человек, у которого есть полис обязательного медицинского страхования, может получить бесплатно», — заявил премьер.

По его словам, программа устанавливает виды, объёмы, механизмы бесплатной медицинской помощи и размеры финансирования.

Он отметил, что подобная программа действует в России более 20 лет, её «регулярно пересматривают и дополняют сообразно возможностям государства».

«Документ на ближайшие три года скорректирован с учётом работы над национальными проектами, в нём есть ряд новых положений. Во-первых, мы увеличиваем средний подушевой норматив финансирования на каждого гражданина, выделяем деньги большие на это», — заявил Медведев.

Он уточнил, что в том числе дополнительно вводятся 18 методов высокотехнологичной помощи по онкологическим заболеваниям.

Также Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке.