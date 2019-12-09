Эксперт прокомментировал сообщения о возможном дефиците пилотов в России

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава в беседе с НСН рассказал о причинах возможного дефицита пилотов в российской гражданской авиации.

«Мы несколько лет об этом говорим. Ситуация с каждым годом всё хуже и хуже. Возрастные списываются, молодые из училищ не приходят. В училищах беда: большое недофинансирование, очень низкая оплата инструкторского состава. Там нет инструкторов, которые бы учили курсантов летать. Например, в Ульяновском училище из 200 выпускников свидетельства пилота получают только 60 человек. Остальные получают дипломы, что закончили лётное училище, но свидетельства нет, потому что они не отлетали положенные часы. Какая компания возьмёт их на работу?» — заявил Дельдюжов.

Он также добавил, что схожая ситуация сложилась практически во всех лётных училищах страны.

Ранее глава Профсоюза лётного состава России Мирослав Бойчук в беседе с «Известиями» рассказал, что российские авиакомпании в ближайшие десять лет рискуют столкнуться с нехваткой пилотов.