Эксперт оценил рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек у жителей

Главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Токарев в беседе с URA.RU предположил, по какой причине округ занял последнюю строчку в рейтинге по отсутствию вредных привычек у населения регионов России.

«На Ямале существенную долю продаж табачных изделий и алкоголя формируют лица вахтового труда, при этом показатель продаж рассчитывается Росстатом на душу населения, постоянно проживающего в регионе без учёта приезжих», — отметил эксперт.

По его словам, опубликованный рейтинг не может отражать реальную ситуацию о приверженности населения к здоровому образу жизни.

Ранее были названы регионы России, лидирующие по отсутствию вредных привычек у жителей. Ямал занял в рейтинге последнюю строчку — 85 место.