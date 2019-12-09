Эксперт оценил рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек у жителей
- РИА Новости
«На Ямале существенную долю продаж табачных изделий и алкоголя формируют лица вахтового труда, при этом показатель продаж рассчитывается Росстатом на душу населения, постоянно проживающего в регионе без учёта приезжих», — отметил эксперт.
По его словам, опубликованный рейтинг не может отражать реальную ситуацию о приверженности населения к здоровому образу жизни.
Ранее были названы регионы России, лидирующие по отсутствию вредных привычек у жителей. Ямал занял в рейтинге последнюю строчку — 85 место.