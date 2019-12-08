В России прошёл госиспытания новый военный катер-катамаран
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«В акватории Финского залива успешно завершены государственные испытания новейшего большого гидрографического катера «Михаил Казанский», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Уточняется, что катер будет включён в состав Балтийского флота.
Отмечается, что катамаранная конструкция корпуса судна позволяет разместить на нём гидрографическое оборудование.
5 декабря «Крыминформ» сообщало, что экипаж нового спасательно-буксирного судна СБ-742, построенного для Черноморского флота, завершил цикл государственных испытаний.