В России прошёл госиспытания новый военный катер-катамаран

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Гидрографический катер катамаранного типа «Михаил Казанский», который поступит на вооружение российского Военно-морского флота, прошёл государственные испытания.
В России прошёл госиспытания новый военный катер-катамаран
  • © пресс-служба ВМФ

«В акватории Финского залива успешно завершены государственные испытания новейшего большого гидрографического катера «Михаил Казанский», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Уточняется, что катер будет включён в состав Балтийского флота.

Отмечается, что катамаранная конструкция корпуса судна позволяет разместить на нём гидрографическое оборудование.

5 декабря «Крыминформ» сообщало, что экипаж нового спасательно-буксирного судна СБ-742, построенного для Черноморского флота, завершил цикл государственных испытаний.

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