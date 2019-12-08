В России прошёл госиспытания новый военный катер-катамаран

Гидрографический катер катамаранного типа «Михаил Казанский», который поступит на вооружение российского Военно-морского флота, прошёл государственные испытания.

«В акватории Финского залива успешно завершены государственные испытания новейшего большого гидрографического катера «Михаил Казанский», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Уточняется, что катер будет включён в состав Балтийского флота.

Отмечается, что катамаранная конструкция корпуса судна позволяет разместить на нём гидрографическое оборудование.

5 декабря «Крыминформ» сообщало, что экипаж нового спасательно-буксирного судна СБ-742, построенного для Черноморского флота, завершил цикл государственных испытаний.