Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина в результате осложнений после трансплантации скончались два подростка.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.

«В НИИ детской онкологии и гематологии, несмотря на усилия врачей, умерли два подростка, долгое время героически боровшиеся с острым лимфобластным лейкозом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.

Отмечается, что операцию пациентам проводили онкологи-гематологи, которые впоследствии уволились.

«С приходом в центр новой команды врачей дети получали самое современное лечение», — подчеркнули в центре.

Ранее в онкоцентре Блохина заявили, что не намерены сокращать квоты на трансплантацию костного мозга для детей, а наоборот, приняли решение в четыре раза увеличить число запрашиваемых квот.

В начале октября комиссия Минздрава констатировала отсутствие основания для увольнения руководителя НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина Светланы Варфоломеевой.

Как отметили в ведомстве, претензии четырёх врачей онкоцентра о притеснениях со стороны Варфоломеевой неоправданны.

30 сентября газета «Известия» писала, что детские онкологи обвинили новое руководство НИИ Блохина в травле, пригрозив своим увольнением.