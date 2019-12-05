В Подмосковье рассказали, какой подарок от региона выбирают родители при рождении ребёнка

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В Московской области рассказали, что жители региона при рождении ребёнка чаще выбирают денежную компенсацию, чем подарочный набор «Я родился в Подмосковье», сообщает телеканал «360».
В Подмосковье рассказали, какой подарок от региона выбирают родители при рождении ребёнка
  • © Официальный Интернет-портал Правительства Московской области

«У родителей с новорождёнными детьми есть возможность выбрать подарочный набор или денежную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорождёнными детьми», — рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

За три месяца с начала выдачи подарочного набора «Я родился в Подмосковье» его получили 2647 детей, родившихся в Московской области. Однако 85% молодых родителей предпочли получить денежный эквивалент набора в размере 20 тыс. рублей.

Лидером по выдаче подарков стал Наро-Фоминский перинатальный центр. Там наборы получили 224 семьи. На втором и третьем местах — Видновский и Московский областной перинатальные центры. Там вручили 217 и 190 наборов соответственно.

В 2018 году эксперты ОНФ совместно с Центром помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» провели опрос среди молодых мам и выяснили, что 93,5% респондентов предпочли бы набор товаров для новорождённых единовременному пособию при рождении ребёнка в виде выплаты.

Ранее «Известия» сообщали, что более 35% семей с детьми не получают социальные меры поддержки, поскольку не знают о них.

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