В Вологде открылся центр поддержки одарённых детей

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В Вологде открылся центр «Импульс», в котором одарённые дети региона будут проходить обучение по очным и дистанционным программам, сообщает kp.ru.
В Вологде открылся центр поддержки одарённых детей
  • Pixabay

«Каждый ребёнок талантлив, но нужно дать импульс для его развития. Наша задача — воспитать учёных, спортсменов, музыкантов, которые будут достойно представлять страну на мировых аренах, востребованы в различных отраслях. Сегодня мы сделали большой шаг в этом направлении», — отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Центр располагается на трёх площадках. Обучение будет проходить по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство» в сотрудничестве с университетами области, со спортивными школами и Вологодским колледжем искусств.

Отбор на каждую смену будет индивидуальным, а обучение и проживание бесплатным.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России стартовал педагогический конкурс «Учитель будущего».

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