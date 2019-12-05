В Шереметьеве изъяли незадекларированные ювелирные изделия на 30 млн рублей

Сотрудники таможенной службы в аэропорту Шереметьево изъяли у мужчины незадекларированные ювелирные изделия стоимостью более 30 млн рублей.

Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

«Незадекларированные ювелирные изделия и драгоценные камни общей стоимостью более 30 млн рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни в багаже у остановленного в «зелёном коридоре» пассажира рейса Гонконг — Москва», — указывается в заявлении.

Уточняется, что во время досмотра было обнаружено около 7,4 тыс. огранённых вставок и более 420 ювелирных изделий известных брендов со вставками из камней: цепочки, серьги, браслеты, подвески, кольца, часы.

По данным ведомства, гражданин России, у которого были найдены ювелирные изделия, заявил, что содержимое своего багажа видит впервые.

«Согласно заключению эксперта, таможенная стоимость товара превышает 30 млн рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей составляет 10,6 млн рублей», — добавили в таможне.

Отмечается, что в действиях россиянина усматриваются признаки преступлений по статьям российского Уголовного кодекса «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершённое в особо крупном размере».

Ранее в Крыму завели уголовное дело против женщины, пытавшейся провезти c Украины почти 8 кг серебряных украшений стоимостью более 1,4 млн рублей.