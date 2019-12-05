Адвокат сообщил о задержании участника акции 27 июля в Москве Конона

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Полиция задержала участника акции 27 июля в Москве Даниила Конона, который ранее обвинялся в участии в массовых беспорядках. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Григорий Червонный.
Адвокат сообщил о задержании участника акции 27 июля в Москве Конона
  • РИА Новости

По словам защитника, Конон должен был сегодня поехать с ним в ОМВД по Тверскому району.

«Но полиция задержала его утром и доставила в этот отдел», — рассказал адвокат.

Он добавил, что ранее в отношении Конона был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП России («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении»).

В начале сентября Следственный комитет России снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Как отмечается, ведомство не нашло состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

Уголовное преследование в отношении названных лиц было прекращено, избранные им меры пресечения отменены.

Не согласованные с властями митинги проходили в Москве 14 и 27 июля, а также 3 августа.

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