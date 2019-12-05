RT провёл стрим «BREAKING NEWS!» с участием Леонтьева и Серуканова

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «BREAKING NEWS!».

Трансляция велась на YouTube.

Ведущими пятого выпуска стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов и продюсер RT Митя Леонтьев.

Во время эфира Леонтьев рассказал, как он пытался задать вопросы директору ФБК Ивану Жданову и пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.