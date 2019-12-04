В Ростовской области заявили о снижении уровня безработицы на 3,2%
- РИА Новости
Официально безработными считаются 16,9 тыс. человек, что на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Уровень безработицы за август — октябрь оценивается в 4,9%.
«Среди субъектов Южного федерального округа Ростовская область занимает промежуточную позицию по значению уровня безработицы между максимальным значением по Республике Калмыкия (9,3%) и минимальным значением по Севастополю (4,2%)», — говорится в сообщении.
Ранее директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева в беседе с Nation News оценила перспективы роста безработицы в России.