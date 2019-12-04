В Ростовской области заявили о снижении уровня безработицы на 3,2%

По итогам октября 2019 года в Ростовской области более 21 тыс. человек состояли в госучреждениях службы занятости, передаёт Rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт Ростовстата.

Официально безработными считаются 16,9 тыс. человек, что на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Уровень безработицы за август — октябрь оценивается в 4,9%.

«Среди субъектов Южного федерального округа Ростовская область занимает промежуточную позицию по значению уровня безработицы между максимальным значением по Республике Калмыкия (9,3%) и минимальным значением по Севастополю (4,2%)», — говорится в сообщении.

Ранее директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева в беседе с Nation News оценила перспективы роста безработицы в России.