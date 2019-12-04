Акция «Лица Победы» пройдёт 8 декабря в Ижевске

Акция «Лица Победы» состоится 8 декабря в Ижевске, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Запланировано участие волонтёров штаба добровольчества «Ижволонтёр» и «Волонтёров Победы».

С 13:00 до 14:00 старшеклассники станут раздавать на улицах буклеты о земляках и уроженцах Удмуртии — героях Отечества, среди которых Евгений Кунгурцев, Александр Сабуров и Татьяна Барамзина.

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества.

Ранее Newinform сообщал, что в Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-й годовщине Победы.