Акция «Лица Победы» пройдёт 8 декабря в Ижевске

Короткая ссылка
Акция «Лица Победы» состоится 8 декабря в Ижевске, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Акция «Лица Победы» пройдёт 8 декабря в Ижевске
  • Ижевск / © Wikimedia commons

Запланировано участие волонтёров штаба добровольчества «Ижволонтёр» и «Волонтёров Победы».

С 13:00 до 14:00 старшеклассники станут раздавать на улицах буклеты о земляках и уроженцах Удмуртии — героях Отечества, среди которых Евгений Кунгурцев, Александр Сабуров и Татьяна Барамзина.

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества.

Ранее Newinform сообщал, что в Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-й годовщине Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить