Власти Тюменской области обсудили с главой Росстата подготовку к переписи населения

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл встречу с главой Росстата Павлом Малковым, прибывшим в регион с рабочим визитом. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В частности, они обсудили подготовку к Всероссийской переписи населения, а также вопросы информационного взаимодействия.

«Несмотря на цифровизацию, проведение переписи — важное мероприятие, которое позволяет получить не только количественную, но и качественную информацию, необходимую для принятия управленческих решений», — заявил Моор.

Со своей стороны, Малков отметил, что совместная задача — максимально вовлечь граждан в перепись через единый портал государственных услуг.

Как напомнил глава Росстата, Тюмень традиционно в числе лидеров в этом направлении, и в ведомстве рассчитывают, что и в организации мероприятий по проведению переписи будет в числе передовых.

Ранее Малков в беседе с ФАН рассказал о трендах цифровизации переписи населения в России и Белоруссии.