Власти Тюменской области обсудили с главой Росстата подготовку к переписи населения
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- РИА Новости
В частности, они обсудили подготовку к Всероссийской переписи населения, а также вопросы информационного взаимодействия.
«Несмотря на цифровизацию, проведение переписи — важное мероприятие, которое позволяет получить не только количественную, но и качественную информацию, необходимую для принятия управленческих решений», — заявил Моор.
Со своей стороны, Малков отметил, что совместная задача — максимально вовлечь граждан в перепись через единый портал государственных услуг.
Как напомнил глава Росстата, Тюмень традиционно в числе лидеров в этом направлении, и в ведомстве рассчитывают, что и в организации мероприятий по проведению переписи будет в числе передовых.
Ранее Малков в беседе с ФАН рассказал о трендах цифровизации переписи населения в России и Белоруссии.