В Воронежской области проводят проверку по факту ухода ребёнка из детсада
- РИА Новости
Инцидент произошёл в городе Россошь 28 ноября.
Отмечается, что ребёнок незаметно для воспитателей покинул группу. На него обратили внимание прохожие, которые и доставили его в отдел полиции.
«При этом данный факт остался незамеченным сотрудниками детского сада», — отметили в надзорном ведомстве.
Прокуратура намерена выяснить, по чьей вине воспитанник детсада беспрепятственно покинул образовательное учреждение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге решили провести проверку по факту ухода ребёнка из детского сада.