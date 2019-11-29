В Воронежской области проводят проверку по факту ухода ребёнка из детсада

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В Воронежской области проводят проверку по факту ухода трёхлетнего ребёнка из детского сада, сообщает kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
В Воронежской области проводят проверку по факту ухода ребёнка из детсада
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в городе Россошь 28 ноября.

Отмечается, что ребёнок незаметно для воспитателей покинул группу. На него обратили внимание прохожие, которые и доставили его в отдел полиции.

«При этом данный факт остался незамеченным сотрудниками детского сада», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура намерена выяснить, по чьей вине воспитанник детсада беспрепятственно покинул образовательное учреждение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге решили провести проверку по факту ухода ребёнка из детского сада.

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