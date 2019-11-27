СК возбудил дело из-за нападения на журналиста в Иркутской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нападением двух мужчин на члена съёмочной группы программы «Вести. Дежурная часть» в посёлке Светлый Иркутской области. 
СК возбудил дело из-за нападения на журналиста в Иркутской области
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК России (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)», — заявили в СК.

Отмечается, что 21 ноября съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть» работала в посёлке Светлый. По данным СК, в какой-то момент двое мужчин применили к журналисту физическую силу, создав препятствие его деятельности.

Следователи намерены в ближайшее время допросить всех участников конфликта.

Ранее СК начал проверку по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Крым 24» на рынке в Евпатории.

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