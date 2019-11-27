Путин посетил в Петербурге клуб дзюдо «Турбостроитель»

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Российский лидер Владимир Путин, находясь в Санкт-Петербурге, посетил клуб дзюдо «Турбостроитель».
Путин посетил в Петербурге клуб дзюдо «Турбостроитель»
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, президент прошёлся по спортивным помещениям и пообщался с ветеранами и спортсменами клуба.

Клуб дзюдо «Турбостроитель» является преемником спортклуба Ленинградского металлургического завода.

В числе его воспитанников — Владимир Путин, Василий Шестаков, Николай Кононов, Аркадий и Борис Ротенберги, многочисленные олимпийские чемпионы.

В клубе дзюдо состоялась церемония вручения госнаград.

Ордена Александра Невского удостоен гендиректор общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество» Борис Ротенберг, ордена Почета — президент «Турбостроителя» Михаил Рахлин.

Ордена Дружбы из рук главы государства получили президент компании «Канда Сэйсакусё» Нобуюки Асаи, директор департамента по поддержке ветеранов дзюдо Фонда поддержки и развития имени Анатолия Рахлина Евгений Ефремов, члены совета ветеранов клуба «Турбостроитель» Николай Кононов и Валентин Степанов, председатель попечительского совета клуба Андрей Холоднов, глава Белорусской федерации дзюдо Павел Ясеновский.

Ранее Путин рассказал, что Анатолий Рахлин оказал существенное влияние на его сознание, приоритеты и судьбу.

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