Эксперт оценил предложение ввести маркировку домашних животных

Генеральный директор сети зоомагазинов Георгий Чкареули в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию домашних животных до конца 2019 года.

«Хозяева породистых животных прекрасно знакомы с этой процедурой, ведь у каждого щенка или котёнка есть свой индивидуальный номер, занесённый в базу данных той или иной общественной организации, кинологической или фелинологической», — заявил он.

Как отметил эксперт, до сих пор в стране нет единой базы учёта, где хранилась бы вся информация.

По словам Чкареули, у общественных организаций разрозненные сведения, в которых обывателям сложно разобраться.

«Это вызывает ощущение безнаказанности у недобросовестных владельцев и одновременно сложности у тех, кто находит и помогает потерявшимся домашним животным», — считает он.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию домашних животных до конца 2019 года.