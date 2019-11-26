Минсельхоз предлагает сделать маркировку домашних животных бесплатной

В пресс-службе Минсельхоза сообщили, что ведомство в рамках предложения об обязательной регистрации домашних животных предлагает сделать маркировку питомцев бесплатной.

«Предлагаемые новым законопроектом нормы, регулирующие процесс маркирования и учёта животных, позволят специалистам оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию или пищевую безопасность, для их устранения. Постановку животных на учёт и внесение данных в систему планируется осуществлять бесплатно», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз намерен внести до конца 2019 года в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

В Госдуме прокомментировали данную инициативу, заявив, что с введением регистрации хозяевам будет проще найти животное в случае пропажи.