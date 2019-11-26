Диетолог рассказала об опасности шаурмы

Диетолог Елена Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала об опасности шаурмы.

«Тут говорим даже не о диетической составляющей шаурмы, а о её опасности. Смотря какая точка продажи. Если ларёк не оборудован водопроводом, у продавцов-изготовителей нет медицинской книжки, часто не соблюдаются санитарные нормы, то тогда есть риск подцепить различные кишечные инфекции», — сказала она.

По её словам, нередко оказывается, что и само мясо не лучшего качества, просроченные продукты. Соломатина также отметила большое количество соусов на майонезе.

Диетолог полагает, что самой безопасной является домашняя шаурма.

Ранее газета «Известия» сообщала, что стали известны регионы России с самой дорогой и дешёвой шаурмой.