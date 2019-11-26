В Кировской области оштрафовали ответственную за причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка

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В Кировской области оштрафовали женщину, ответственную за причинение тяжкого вреда здоровью трёхлетнего ребёнка, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Кировской области оштрафовали ответственную за причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 8 августа в посёлке городского типа Пижанка.

Мальчик катался на сломанной карусели, зацепился за металлический обломок руля и получил серьёзные травмы.

Уголовное дело завели против главы поселения, которая знала о технической неисправности, но халатно отнеслась к исполнению своих служебных обязанностей. Женщина возместила потерпевшей стороне ущерб в размере 150 тыс. рублей, поэтому дело прекратили и назначили штраф.

Ранее ФАН сообщало, что в Краснодаре дерево упало на воспитательницу и двоих детей.

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