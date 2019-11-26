В Ростовской области установили стоимость земельного сертификата для многодетных семей

В Ростовской области установили стоимость земельного сертификата, предназначенного для многодетных семей. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное заксобрание.

При расчёте учитывался опыт других регионов. Размер сертификата приравнен к размеру федерального материнского капитала. С 1 января 2020 года сумма сертификата в Ростовской области составит 446 тыс. рублей.

Первыми сертификаты получат многодетные семьи из тех районов, в которых нет подходящих земельных участков. В районах, где участки для многодетных есть, станут развивать инфраструктуру.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 2,6 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Московской области за десять месяцев 2019 года.