В Новосибирске задержали 11 подозреваемых в совершении серии крупных краж

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В Новосибирске задержали 11 человек, подозреваемых в совершении серии крупных краж, сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В Новосибирске задержали 11 подозреваемых в совершении серии крупных краж
  • РИА Новости

По имеющимся данным, злоумышленники незаконно проникали в складские помещения и похищали различную технику. Некоторые из них устраивались на работу в качестве охранников, чтобы упростить соучастникам доступ в здания. Все товары они продавали через интернет или магазин, владельцем которого был один из членов банды.

Среди похищенного имущества — бытовая техника, насосные станции, лодки, электроприборы, сантехника, аккумуляторы, спортинвентарь, снегоуборочные машины. По предварительной оценке, ущерб превышает 5 млн рублей.

При обысках у подозреваемых нашли гладкоствольные ружья, карабины, автоматы, травматические и стартовые пистолеты, пулемёт, около 600 патронов, бронежилеты, 40 мобильных телефонов и 14 радиостанций.

Четверо фигурантов заключены под стражу, ещё четверо отпущены под подписку о невыезде. В отношении троих применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Четверо задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области перед судом предстанут трое обвиняемых в краже денег из банкоматов.

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