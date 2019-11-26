Источник: экс-глава Коми госпитализирован из СИЗО в Москве
«Гайзер в больнице с пятницы. Сегодня он должен был вернуться в СИЗО из больницы. Ничего экстренного с ним не случилось», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В свою очередь, адвокат обвиняемого Дарья Евменина отказалась комментировать информацию о госпитализации Гайзера, отметив, что «это связано с адвокатской тайной», и добавив, что сотрудники СИЗО «проявили высокий профессионализм в сложившейся ситуации».
Ранее Мосгорсуд признал законным 11-летний срок в колонии для экс-главы Коми за хищения и отмывание денег.
Отмечалось, что изначально сторона обвинения требовала приговорить Гайзера к 21 году колонии и штрафу в размере 500 млн рублей, однако суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей.
В начале 2017 года СК завершил следственные действия в отношении Гайзера.
В мае 2018 года финансист Демьян Москвин получил шесть лет колонии в рамках данного дела.