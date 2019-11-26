Источник: экс-глава Коми госпитализирован из СИЗО в Москве

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Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер госпитализирован в пятницу, 22 ноября, из СИЗО «Лефортово», однако никаких критических проблем со здоровьем у него не наблюдается.

«Гайзер в больнице с пятницы. Сегодня он должен был вернуться в СИЗО из больницы. Ничего экстренного с ним не случилось», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Дарья Евменина отказалась комментировать информацию о госпитализации Гайзера, отметив, что «это связано с адвокатской тайной», и добавив, что сотрудники СИЗО «проявили высокий профессионализм в сложившейся ситуации».

Ранее Мосгорсуд признал законным 11-летний срок в колонии для экс-главы Коми за хищения и отмывание денег.

Отмечалось, что изначально сторона обвинения требовала приговорить Гайзера к 21 году колонии и штрафу в размере 500 млн рублей, однако суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей.

В начале 2017 года СК завершил следственные действия в отношении Гайзера. 

В мае 2018 года финансист Демьян Москвин получил шесть лет колонии в рамках данного дела.

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