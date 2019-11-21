Новые дела о хищениях на Восточном не касаются комплекса для «Ангары»

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Новые уголовные дела по фактам хищений на космодроме Восточный относятся к этапу строительства первой очереди, сообщило производственно-строительное объединение «Казань». Речь идёт об инфраструктуре для пусков ракеты «Союз», а не «Ангара».
Новые дела о хищениях на Восточном не касаются комплекса для «Ангары»
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Как проинформировали РИА Новости в пресс-службе, идёт проверка «в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме при строительстве первой очереди».

Ранее Следственный комитет возбудил два дела о мошенничестве при строительстве Восточного по эпизодам с ноября 2018 года по май 2019-го.

По данным СК, сумма ущерба оценивается в 240 млн рублей.

В начале ноября президент России Владимир Путин указал на хищения сотен миллионов рублей при реализации проекта.

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