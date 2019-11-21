Новые дела о хищениях на Восточном не касаются комплекса для «Ангары»
- © Сергей Мамонтов
- РИА Новости
Как проинформировали РИА Новости в пресс-службе, идёт проверка «в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме при строительстве первой очереди».
Ранее Следственный комитет возбудил два дела о мошенничестве при строительстве Восточного по эпизодам с ноября 2018 года по май 2019-го.
По данным СК, сумма ущерба оценивается в 240 млн рублей.
В начале ноября президент России Владимир Путин указал на хищения сотен миллионов рублей при реализации проекта.