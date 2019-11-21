МЧС России направило колонну с гуманитарным грузом в Донбасс
«92-я автомобильная колонна МЧС России отправлена из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону границы. Автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов на пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» и направятся в Донецк и Луганск», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Спасатели пояснили, что большую часть гумпомощи составляют продуктовые наборы для детей.
14 ноября МЧС России отправило 91-ю колонну с гуманитарным грузом в Донбасс.