МЧС России направило колонну с гуманитарным грузом в Донбасс

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МЧС России отправило очередную колонну с гуманитарной помощью жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Уточняется, что спасатели доставят более 350 тонн гуманитарного груза.

«92-я автомобильная колонна МЧС России отправлена из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону границы. Автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов на пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» и направятся в Донецк и Луганск», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Спасатели пояснили, что большую часть гумпомощи составляют продуктовые наборы для детей. 

14 ноября МЧС России отправило 91-ю колонну с гуманитарным грузом в Донбасс.

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