«Росконтроль» рассказал о проверке творога на соответствие требованиям
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В тестировании участвовала продукция брендов «Дмитровский молочный завод», «Балтком», «Домик в деревне», «Дмитрогорский продукт», «Маруся», «Останкинское» и «Ростагроэкспорт».
В продуктах производителей «Ростагроэкспорт» и «Останкинское» специалисты обнаружили высокое содержание дрожжей и плесени.
У творога «Дмитровский молочный завод» содержание жира оказалось ниже, чем требует ГОСТ и чем указано в маркировке.
При этом представители марок «Дмитрогорский продукт» и «Домик в деревне» признаны самыми вкусными — то есть обладающими умеренно выраженным кисломолочным вкусом, без постороннего привкуса и запаха.
По итогам всех проверок эксперты заявили, что могут рекомендовать к покупке только творог марки «Домик в деревне».
Ранее «Известия» сообщали, что «Росконтроль» отчитался об итогах проверки зернёного творога.