«Росконтроль» рассказал о проверке творога на соответствие требованиям

Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки семи марок творога с массовой долей жира 9%, сообщает ФАН.

В тестировании участвовала продукция брендов «Дмитровский молочный завод», «Балтком», «Домик в деревне», «Дмитрогорский продукт», «Маруся», «Останкинское» и «Ростагроэкспорт».

В продуктах производителей «Ростагроэкспорт» и «Останкинское» специалисты обнаружили высокое содержание дрожжей и плесени.

У творога «Дмитровский молочный завод» содержание жира оказалось ниже, чем требует ГОСТ и чем указано в маркировке.

При этом представители марок «Дмитрогорский продукт» и «Домик в деревне» признаны самыми вкусными — то есть обладающими умеренно выраженным кисломолочным вкусом, без постороннего привкуса и запаха.

По итогам всех проверок эксперты заявили, что могут рекомендовать к покупке только творог марки «Домик в деревне».

Ранее «Известия» сообщали, что «Росконтроль» отчитался об итогах проверки зернёного творога.